一般人參加親友喜宴，看到現場佈置的美麗花朵或許只是拍張照就離開，但這些花對於某些人來說卻代表著重要的意義。美國一名年輕女醫師多年來經常出入「陌生人的婚宴」，婚禮結束後她便將婚宴上的花束帶走，經過重新整理再轉送給醫院裡的住院病患，讓不少人相當感動。

根據外國媒體的綜合報導，來自美國維吉尼亞州的27歲美女醫師艾莉諾洛芙（Eleanor Love），自從擔任起實習醫生開始，便經常思考著要如何幫助病患減輕痛苦，後來她想到童年時經常與母親在庭園中一起做花藝的快樂，過去也曾在花店打工過，便將這個想法與技術運用在她的「花卉醫學研究」上，因為她相信美麗的植物與花卉能為病患帶來喜悅。

後來艾莉諾洛芙發現，許多婚宴場地結束後還留下不少狀況良好的花束，若是沒有人需要也只有被丟掉的命運，加上還是實習醫師的她並沒有多餘的資金能購買花做研究，因此她便大膽向新人與婚企溝通，在他們的同意之下將婚宴結束後的花卉全數帶回整理，再轉送給醫院裡的病患。

沒想到因此大受歡迎，甚至在2019年時於維州首府里奇蒙（Richmond）創辦了「The Simple Sunflower」贈花計畫，吸引各地超過200名志工參與，截至目前為止，他們已送出760束鮮花給維吉尼亞大學醫院（VCU Medical Center）的病患。

We are launching a @gofundme campaign to raise money to turn @TheSimpleSunfl1 into a nonprofit! Please consider donating and sharing with your network. We are already at $500 — help us reach our goal of $5K! Let’s go viral! #FlowerPower #medtwitter https://t.co/azXxfxdyPu — Eleanor Love MD (@elove02) July 9 2021

其中一名68歲的病患康妮梅爾澤（Connie Melzer）接受採訪時表示，她自2020年因心臟病住院6~8周後心情十分低落，當時看著艾莉諾洛芙拿花走進病房時，感動到哭了出來，瞬間忘記身上的病痛。艾莉諾洛芙也引述了一項研究，證實觀賞植物及花卉有助於病患減輕術後的焦慮及疼痛，甚至可以幫助病患提早一天出院，同時替醫院節省開支。

目前艾莉諾洛芙在維州紐波特紐斯（Newport News）擔任普通住院醫師，之後將會搬到奧勒岡州波特蘭擔任診斷放射學的實習住院醫師，她希望將來能將這個計畫推廣到更多都市，幫助更多病患。