剛踏入社會的新鮮人都會四處投遞履歷，希望能獲得心儀的工作。近日美國一名應屆大學畢業生投遞履歷到一間精品店，想要應徵模特兒的職位，幾天後竟收到來自副總裁的回信，她興奮地打開郵件查看，沒想到裡面的內容卻讓她瞬間傻眼。

綜合外媒報導，居住在美國密西根州的葛蕾絲（Gracie Lorincz）今年21歲，是大學應屆畢業生，正準備要踏入職場的她，四處向心儀的公司投遞履歷，其中包含了以「自信成就美麗」為宗旨的精品店「Ava Lane」，葛蕾絲應徵的職位是「銷售模特兒」，豈料過沒多久她就收到了來自副總裁迪格倫德（Chuck DeGrendel）的回信，葛蕾絲還滿心期待地以為自己能去面試，然而打開郵件一看卻瞬間傻眼了。

迪格倫德似乎將原本要寄給老闆，同時也是他老婆蘭根（Laura Langen）的信件誤傳給了葛蕾絲，信中他寫道：「這個女孩才剛從大學畢業，而且也沒那麼可愛，她應徵的是銷售模特兒的職位，妳真的希望我面試她？」。

葛蕾絲對於這種荒唐的遭遇感到相當氣憤，因此拍片上傳到TikTok，影片曝光後立刻吸引超過180萬人觀看，許多網友都紛紛為葛蕾絲打抱不平，甚至到「Ava Lane」的Google評論中刷一星負評，讓該店的分數一下就從4.9掉到1.7，還有人留言諷刺：「衣服沒那麼可愛」。

事後，迪格倫德和妻子蘭根特地在臉書開直播，迪格倫德愧疚地說：「我不知道我為什麼要那樣說，但我說了，真的非常抱歉，這樣很不專業，也違反了我們品牌的核心價值」，而蘭根作為公司老闆也出面道歉，講到一半情緒還變得十分激動，忍不住落淚請求大眾原諒。