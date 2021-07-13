長途旅行省不了舟車勞頓，許多人會隨身帶上一個頸枕，至少搭乘交通工具時能舒服一點，不過日前卻有一名國外網友分享頸枕的正確使用方式，短短15秒影片讓200萬人錯愕直呼「我用錯了一輩子！」

根據《鏡報》報導，國外網友Sidneyraz經常在抖音（TikTok）帳號分享生活中實用的冷知識，日前便上傳了示範影片，並寫下「在飛機上真的可以睡覺」，短短15秒畫面，4天累計逾1300萬次點閱、210萬個讚。

相較於大多數人使用頸枕時，都是將其直接擺放在脖子後方，讓頸部能向後輕靠，Sidneyraz卻將U型頸枕垂掛在脖子前方，接著再扣上脖子正後方的鈕扣，頭一撇，下巴便能舒服的靠在頸枕上，讓他不由得閉眼讚嘆「真舒服！」他也坦言，如果自己早在30幾歲的時候就知道旅行頸枕是要放在脖子前面該有多好。

影片曝光後震撼不少網友，紛紛留言直呼「什麼？我用錯了一輩子」、「這可能就是我一直覺得頸枕不舒服的原因」、「沒錯，頸枕放在後面會把你的頭往前推，形成一個奇怪的姿勢。如果你個子比較矮，椅子還是往前傾斜的，那感覺會更不舒服」；但也有人質疑「有標籤的部分不是應該放在頸後嗎？」