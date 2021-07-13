日前一名住戶在自家窗外發現一隻遊隼，雄赳赳的站在他家的冷氣室外機上，而牠的腳邊躺著剛獵到的戰利品「鴿子」，當時遊隼似乎準備要享用美食，豈料卻發現被人類偷拍，馬上露出驚訝的表情，並盯著窗內看，形成非常有趣的畫面，不少人看到這幕珍貴畫面後，笑著說「鳥也懂外帶」。

一名網友在臉書社團「FrontBird 正面鳥圖貼圖區」PO文表示，他家住在17樓，日前飛來了一隻遊隼，站在他家窗外的冷氣室外機上，隨後網友便拿出手機拍攝，遊隼似乎發現被偷拍，隨即抬頭猛盯窗景象，而牠的腳邊則躺著一隻已喪命的鴿子，由此可見，遊隼應該是剛獵到鴿子，便飛到此欲享用。

原PO開玩笑地寫下「外帶鴿子來吃」，不過遊隼發現被偷拍後，隨後就叼著獵物離開了。此PO文吸引3千人按讚，不少網友笑著說「可以在家裡看到遊隼，還帶著便當，真的是好幸運啊」、「是不是要吃播給你看（嚇死）」、「感覺好像在問『一起吃嗎？』」、「請多吃鴿子減少鴿子泛濫，外來八哥可能肉比較少，但也請多享用」、「住高樓層的好處就是常常會有鳥過來野餐」。

遊隼是隼屬中較大的一種，又名花梨隼，為晝行性中型猛禽，主要捕食對象是野鴨、燕子、鴿子，其飛行速度非常快，是世界上飛得第一快的鳥類，俯衝時速可達每小時389公里，不過遊隼的水平飛行速度則較慢，時速僅50至100公里，以此方式狩獵經常會失敗。