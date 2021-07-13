現代人生活忙碌，很難有機會可以開拓交友圈，因此不少人都會選擇參加相親來認識新對象。大陸一名男子日前在論壇中發文，表示自己即將迎來人生第50次相親，還曬出自製的「Excel戰績表」，上面記錄了和各個相親對象不適合的原因，還直言自己「沒那麼挑」，不過網友們看完表格後都覺得十分傻眼。

綜合陸媒報導，這名來自於浙江杭州的27歲男網友「幼兒園班長」，近日在大陸論壇上發文，透露自己已經單身7年，雖然外貌沒有特別出眾，但自認條件不算太差，年薪有15萬人民幣（65萬），身高180公分以上，體型勻稱，而且對未來也有清楚的規劃，然而礙於工作環境和交友圈太小，身邊幾乎都是上了年紀的餐廳阿姨、清潔阿姨，才會一直苦苦找不到對象。

為了擺脫單身，2年多來他經歷了49次的相親，每次相親他都會用心整理儀容、穿著得體的服裝，就像是應徵工作一樣慎重，但最後卻都沒有結果；而目前他正在準備第50次的相親，希望能夠遇到一個價值觀合得來、不要滿腦子都想著錢的女孩子。

此外，「幼兒園班長」還在文章中曬出了過去相親的Excel表格，上面記錄了和每個相親對象不合適的理由，包含對方愛理不理、身材太胖、家庭是單親、彼此都認為不適合等，不少網友看到表格都覺得十分傻眼，紛紛吐槽：「超過一半的人都對你愛理不理，就沒意識到自己的問題嗎？」、「如果大多數女生在你看來都是胖的，只能說是你的選擇標準有問題、審美不健康」、「單親怎麼了？單親家庭是要你錢還是要你命？」、「一半是不鳥他，一半他嫌人家胖，誰的問題一目了然吧」。

男網友透露自己已經單身7年，但條件並不差，身高180以上、身材勻稱，年薪也有65萬。(圖/翻攝自微博)