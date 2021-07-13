日本福岡縣的海洋館「海洋世界海之中道」（マリンワールド海の中道）飼養了許多動物，日前一隻蝴蝶飛進館內的黑腳企鵝區，其中2隻企鵝發現後，竟跟著蝴蝶到處亂竄，期間甚至還擺動翅膀示好，似乎想跟蝴蝶一起飛，形成非常有趣的畫面。

日前有一隻蝴蝶飛進「海洋世界海之中道」的黑腳企鵝區，其中2隻企鵝發現後，似乎對牠非常感興趣，不斷地跟在蝴蝶身後跑，甚至還興奮地擺動翅膀，好像想跟蝴蝶一起飛翔，有趣的畫面全被拍下，「海洋世界海之中道」之後將影片分享至推特，在網路上引發討論。

影片累積192萬觀看次數，不少人被逗樂，笑著說「企鵝也渴望飛翔啊」、「像是童話世界的劇情」、「之前我去名古屋港水族館時，也有看到企鵝緊追麻雀，真的非常可愛」、「在疫情變得更嚴峻前，我有去京都市動物園參觀，裡面的企鵝也會追蝴蝶」。

黑腳企鵝又名非洲企鵝，生活於非洲西南岸，主要分布在納米比亞（Namibia）到南非共和國夸祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal）的海邊，由於牠們會發出像是公驢的叫聲，因此又被稱作「公驢企鵝」，早期數量非常多，但因人類採企鵝蛋食用及棲息地遭破壞，導致黑腳企鵝數量越來越少，更被《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》列為瀕危物種。