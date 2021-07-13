狗狗真的是人類最忠心的朋友！美國一名網友近日假裝在泳池中溺水，他的愛犬一看到飼主有難，不顧自己不會游泳，就快速奔跑跳進水裡救援，還給飼主一個大大的擁抱，讓他非常感動，許多網友看見影片後也都覺得相當暖心。

Learned how much boogie loves me today 😂💙 pic.twitter.com/8wo4BPrm3M — SacManSpin⚡️ (@SpinnerAlmighty) July 5 2021

根據《News18》報導，美國洛杉磯健身教練安東尼（Anthony Spinner）飼養了一隻黑色狗狗布吉（boogie），日前他和友人一起在游泳池內玩耍，突然心血來潮，想測驗看看如果自己遇到危險布吉會有什麼反應，於是他特地游到布吉面前，裝作溺水的模樣高舉雙手求救。

從影片中可以看到，布吉一見到飼主有難，先是探頭觀察了幾秒鐘，隨後快速奔跑到泳池的另外一端，不顧自己不會游泳，就直接跳下水游向安東尼，而這時安東尼早已從水底下浮出，開心地迎接「護主心切」的愛犬，而布吉看見飼主平安以後，還主動獻上一個大大的擁抱，讓安東尼又開心又感動。

事後安東尼將這段影片分享到他的社交平台上，並PO文寫道：「我知道布吉有多愛我了」，影片很快就引起廣大迴響，截至目前為止觀看次數已經超過449.9萬，許多網友對於布吉的行為都感到非常暖心，紛紛留言：「這真的太可愛了，我的心都融化了」、「牠真的非常愛你」、「如果是我家的狗，肯定會看著我溺死」、「我上次假裝自己中風，結果我的狗看一眼就跑去睡了」。