網路上日前瘋傳一段影片，畫面中的男子手持古代傳統武器，隨手一甩就將空中的鋁罐射穿，行雲流水的動作加上慢動作播放，讓人見識到這項武器的破壞力有多強大，影片曝光後震驚逾115萬人。

日本網友日前在推特帳號「@tetsuo_tk」上傳一段影片，介紹一項名為「繩鏢」（又稱走線槍）的古代傳統暗器，它是一種由鏢頭和繩索所製成的軟兵械之一，利用手臂和手腕的甩勁攻擊，可擊中遠方的敵人，發出後又可立即收回，不過缺點也正是因為繩索較長，因此要精準瞄準和控制，難度非常高。

すごい技ですね！

縄に「鏢」と呼ばれる棒手裏剣のような物がついた縄鏢（じょうひょう）という中国古代の武器（暗器）とのこと。

今上映中の「モータルコンバット」というアメリカ映画で真田広之演じるスコーピオンが使う武器ですね。pic.twitter.com/8GIXftFiRk — 辺境写真家 栗田哲男 Tetsuo Kurita Photography (@tetsuo_tk) July 6 2021

影片中可見，男子手持繩鏢，對著高處靜止不動的鋁罐射出，繩鏢像是有自動探測功能，立刻朝著鋁罐筆直前進，進而一箭射穿，罐中的飲料隨即應聲灑出；就連拋向空中的鋁罐，男子也能透過手中的繩鏢，輕而易舉的射爆，行雲流水的動作，搭配熱血背景音效以及適度的慢動作播放，讓人見識到繩鏢的驚人破壞力，和男子絕妙的蓋世武功。

其實繩鏢雖是傳統暗器，但是在不少影視作品中也曾出現過，包括電影《特攻聯盟》、動畫《火影忍者》，就連電影版《真人快打》中，真田廣之也用了這類武器。