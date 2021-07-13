有些毛小孩不喜歡洗澡，甚至會做出抵抗的反應，讓主人非常傷腦筋。日本一名主人表示，日前欲幫他飼養的柴犬洗澡，豈料愛犬為了躲水，竟用兩隻腳站了起來，緊拉著水龍頭不放，企圖不讓主人開啟，有趣畫面逗笑5.3萬人。

日本一名主人@hitodekamo養了一隻柴犬「Kairi」，目前3歲左右，正值頑皮的年紀，平時喜歡外出玩耍，玩到盡興時甚至會拒絕回家，總是讓主人哭笑不得，儘管牠非常愛玩，但卻很怕水，因此主人想幫牠洗澡時，總是要大費周章。

日前主人帶「Kairi」散步完回到家，發現牠的腳太髒，便將愛犬帶到水龍頭底下沖腳，但「Kairi」疑似以為要洗澡，竟用後腳站了起來，緊靠在角落不敢亂動，模樣看起來像是在跳芭蕾舞，讓主人看了哭笑不得，但仍未停止幫牠洗腳的動作。

「Kairi」發現這招並不管用，牠所幸直接趴在水龍頭上，不讓主人有機會開啟，崩潰的模樣非常有趣。不少網友笑歪表示，「柴犬的芭蕾舞姿勢很標準」、「柴柴的表情看起來很絕望」、「牠會跳芭蕾舞基本站姿了」、「柴柴真的很怕水，超拼命的抵抗」。

遇到不喜歡洗澡的寵物，主人該如何解決呢？《香港01》就曾指出，幫狗洗澡時，蓮蓬頭不可以拿過高，或忽開忽關，這些行為都會嚇到狗，且清洗頭部時，要緩慢且輕貼在狗的皮膚沖水，以免讓愛犬因此嗆到，增加狗對於洗澡的不好回憶，再者，也可以用零食、玩具等鼓勵方式，誘惑狗愛上洗澡。