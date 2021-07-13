人類的視覺往往會受到光線、角度等因素的影響，造成錯亂與錯視。日前就有網友上傳一段GIF動圖，成功騙倒不少人的眼睛，讓網友驚呼威力強大！

根據日本媒體《ねとらぼ》報導，日本網友日前在推特帳號「@jagarikin」分享一段GIF動圖，只見兩個立方體閃爍著光芒，並且隨著箭頭上上下下、變大變小，甚至不斷旋轉，讓人看了頭昏眼花。

事實上，這兩個箱子從頭到尾都停留在原地，網友看見的各種移動，只是視覺上的錯視效果，原PO利用白色、灰色、黑色等光線原理，營造出立方體的動態感，成功騙倒不少人的眼睛。

GIF動圖曝光後，讓眾人全看傻了，紛紛留言直呼「我真的以為有動」、「好強大的錯覺」、「把箭頭蓋掉好像也還是會覺得在動」、「我開始懷疑自己的眼睛了」、「該給所有不相信視覺錯覺的人看這個」；不過也有人發現破解方法，「快轉就看得出來真的沒動」、「用滑鼠當對照也會發現沒動」。