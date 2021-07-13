網購或寄送東西時，最擔心物流公司不夠貼心，期間誤摔貨物使其損壞。日本一名網友在推特表示，他先前將自己的錶拿去送修，豈料店家將手錶寄回來時，竟在包裹內放了一塊餅乾，網友起初以為是贈品，之後才知道貼心作用，餅乾主要作用並不是拿來吃的。

根據《Maidonanews》報導，網友@MaikoTakigawa日前發現手錶停止轉動，且錶帶有些磨損，因此在朋友的建議下，他便將錶寄送至名古屋一間手錶店維修，豈料之後收到店家寄回的錶時，發現包裹裡不只有手錶，還有一塊餅乾，讓他覺得非常奇怪。

@MaikoTakigawa起初以為餅乾是贈品，直到查看包裹內的信件才恍然大悟，信件寫道「餅乾若碎掉的話，代表物流在配送過程可能有問題，請向客服人員反應。餅乾也是我們一點心意，請享用」，餅乾主要作用並不是提供給顧客吃的，而是要確認物流公司在運送過程中，是否有小心的配送。

手錶店業者對此表示，隨著時間改變，如今實體錶店也越來越少，他們也做起網路生意，擔心顧客沒時間取錶，因此也提供寄送服務，但手錶屬於易碎品，且價格也都不便宜，因此他們憂心在運送過程中，手錶可能會被粗心的物流公司摔壞，才會想到在包裹裡放易碎的餅乾，一來可以確認運送過程是否安全，二來也可以作為顧客的贈品。