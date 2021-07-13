許多人寫字時為了求快，經常會以簡體字或是草寫匆匆帶過，容易造成別人閱讀困難，日前就有網友分享客戶的手寫字，因為字跡筆劃太奇特，讓他看了霧煞煞，貼文一出隨即掀起熱議，不少內行人更表示「老一輩的人都這樣寫」。

原PO日前在PTT「八卦板」以「容我求助一下，這個是什麼姓氏」為題，PO文透露客戶留下手寫資料，準備建檔用，但照片中以紅筆圈起的姓氏就重複出現兩次，讓他看了一頭霧水，不禁好奇問道「這個字真的搞不懂是什麼，希望有中文很強的人可以幫忙！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，有網友認為，竟然同樣姓氏的客戶有兩個，代表該姓氏應該不冷門，紛紛出言猜測可能是台灣第一大姓「陳」，「寫得還像個陳」、「就算看不懂也猜陳」、「用機率去猜的話先猜陳」；另外也有人猜是「馮」姓或是「傅」姓。

對此，許多網友問過家中長輩後，紛紛得出同樣的結論，「張，選我正解」、「張，一看就覺得眼熟，父母都這樣寫這個字」、「我問我媽，她一看就說這是張」、「這是張的草寫字」、「老一輩的人都這樣寫，我爸也是這樣」、「寫寫看張就知道那個筆劃方位的簡寫感覺」。