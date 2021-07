IGIMS doctors extracted 82 teeth for the first time in the country in 3 hours surgery | बिहार में 17 साल के लड़के नीतीश कुमार के मुंह में 82 दांत IGIMS के डॉक्टरों ने 3 घंटे सर्जरी कर निकाले https://t.co/6SmzU9lFTM