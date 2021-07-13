大多數成年人都會有32顆恆齒，然而印度一名17歲的少年因為患有罕見疾病，嘴巴裡竟長出82顆牙齒，而且多年來一直沒有得到適當的治療，導致病情嚴重惡化，不但下巴腫脹，臉也因此變得扭曲，所幸前陣子經歷了3個小時的手術後，成功將多餘的牙齒以及腫瘤取出。

IGIMS doctors extracted 82 teeth for the first time in the country in 3 hours surgery | बिहार में 17 साल के लड़के नीतीश कुमार के मुंह में 82 दांत IGIMS के डॉक्टरों ने 3 घंटे सर्जरी कर निकाले https://t.co/6SmzU9lFTM — Smart Newsline (@smartnewsline) July 9 2021

根據《LADBible》報導，印度17歲少年庫瑪（Nitish Kumar）患有複雜性齒瘤（Complex Odontoma），這種疾病會導致一個牙齦長出多顆牙齒，在過去5年多的時間，因為一直沒辦法得到適當的治療，讓庫瑪的病情不斷惡化，他的口腔中長滿了82顆牙齒，遠遠超出一般成年人的牙齒數量，造成庫瑪不但下巴腫脹，臉部也因此變得扭曲。

根據術前X光影像可以看到，庫瑪的口腔底部擠滿牙齒，如果再不動手術取出，這些牙齒很可能會轉變成惡性腫瘤，負責手術的牙醫之一辛格（Priyankar Singh）表示，他們無法使用傳統的拔牙方式幫庫瑪清除牙齒，因此動員了6名醫護人員、耗時3個小時的時間進行手術，最終將珍珠大小的多餘牙齒以及腫瘤取出。

如今庫瑪已經可以正常使用他的嘴巴，不用再遭受疾病所苦，而醫療團隊在手術結束之後，也將切下來的組織送去化驗，試圖釐清腫瘤的類型，以及長出這麼多牙齒的原因，希望能為未來有類似疾病的患者提供有用的治療數據。