台灣位處地震帶上，建築物本身結構或是施工等外力因素，房屋出現滲水狀況，許多人早已見怪不怪，不過日前卻有網友透露，自家地下室停車場的人孔蓋竟然冒出詭異的「反光黑水」，畫面曝光讓不少網友打趣笑說挖到石油，但也有內行人曝光棘手真相。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文透露，騎車回家到地下室停車場時，卻突然看到地板多出一灘黑色液體，原以為是旁邊的機車不慎漏出機油，但仔細一看竟然是從人孔蓋冒出來的，讓他驚覺不妙，嚇得立刻將車子移到一樓。

兩小時後原PO再度前往察看，發現黑色液體已經蔓延到整個地下室都是，而且味道又臭又酸，讓他不禁好奇問道「那個到底是什麼啊！液體是黑到會反光的那種」。

畫面曝光後網友全看傻了，紛紛留言打趣笑說「石油吧，你家要發大財了」、「地下室噴石油，爽欸」、「趕快裝起來賣錢，挖到石油發大財」、「先恭喜你財富自由了」。

對此，就有內行人解答背後真相，「水溝水倒灌，超級臭的那種」、「可能是污水管線倒灌，有點麻煩」、「你們社區是幾百年沒清理化糞池嗎，沉底的才會這麼黑，上層的應該是污水程度」、「就化糞池水啊，還是陳年浮在上面的那種」、「現在不講化糞池了，而是污水處理，所有日常髒水都放在一起經過了處理，有沒有屎味則不一定」。