懶癌發作還是科技成癮？俄羅斯一名醫師在手掌植入5枚晶片，無論是領錢、搭公車、刷門禁卡，只要揮揮手就能輕鬆搞定，消息一出隨即掀起熱議。

俄羅斯新西伯利亞州（Novosibirsk）的一名醫師Alexander Volchek，認為外出時身上要攜帶不少東西，無論是鑰匙、通行證、提款卡，都讓他覺得相當麻煩，無形中也浪費不少時間，乾脆在手掌中植入各類晶片，享受便利的新生活。

根據外媒報導，Alexander在手掌中植入5枚晶片，1枚在右手中指、1枚在右手腕，其它3枚則在左手腕，只要伸出手，他就能自由通過電子門鎖、操作ATM領錢，以及完成大眾運輸扣款上下車。

消息一出，隨即掀起網友熱議，不少人大讚此舉能省下不少翻找鑰匙、提款卡的時間，但也有人直言「你如果被綁架就好笑了」、「現在大家都知道，要搶劫的話直接砍掉他的手就行了」、「如果身邊有磁鐵靠近你的手，難道不會影響晶片效用嗎」、「連這點時間也要省，是有沒有這麼懶啊」。