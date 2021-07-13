不管人類還是動物，只要看到從未見過的東西或生物，都會表現出害怕又好奇的模樣。美國一名男網友前陣子帶著家人到迪士尼動物王國遊玩，在逛到大猩猩展區的時候，突然發現有一條小蛇出沒，大猩猩們對此也感到很新奇，不斷拍打著乾草堆，又害怕又想觀察小蛇的模樣十分搞笑。

根據《Newsweek》報導，6月24日男網友「@silkystrokesurvivor」帶著妻子和兒子一起到位於佛羅里達州的迪士尼動物王國（Disney's Animal Kingdom Theme Park）遊玩，在逛到非洲區的時候幸運地目睹了有趣的畫面。

當時一隻大猩猩正靠著玻璃窗坐著，不過下秒牠突然注意到右手邊的乾草堆上出現了一條小蛇，嚇得牠立刻起身，繞了一大圈站到遠處觀望，這詭異的行為很快就引起同伴注意，其他大猩猩接二連三地靠近、圍在乾草堆旁邊，其中一隻比較大膽的猩猩上前大力地撥弄了幾下小蛇，小蛇嚇了一大跳，趁著猩猩不注意時連忙又鑽回洞裡。

猩猩們見小蛇不見了，開始拍打著乾草堆，又害怕又想要找出小蛇的樣子，讓所有的遊客都覺得非常逗趣好笑，而一旁的解說員也藉由難得的機會向大家說明：「就像人類一樣，大猩猩對於棲息地發生的任何事都很好奇」。

之後猩猩們再度找到了蛇，一隻大猩猩湊近想要觀察這個不熟悉的生物，沒想到下秒小蛇就做出反擊，衝向牠的臉部，大猩猩嚇得整個身體都彈了起來，迅速朝著遠方逃命，之後還有另外一隻大猩猩，似乎感受到小蛇的威脅性，竟對著牠拍打自己的胸部，場面十分神奇有趣。