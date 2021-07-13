澳洲有民眾日前在黃金海岸附近，發現了一隻袋鼠，開心地在草地上狂跳，隨後就朝著碼頭的方向前進，有趣的是，下一秒牠似乎沒在看路，竟直接跳進水裡，拍攝民眾當場看傻，而這一段影片被上傳至抖音，累積460萬觀看次數。

根據《每日郵報》報導，居住在黃金海岸的威爾莫特（Carley Willmot），日前在碼頭附近看到一隻袋鼠，在草原上開心狂跳，之後緩緩朝碼頭的方向前進，但牠疑似跳得太開心，竟未注意到路況，隨後跳進碼頭與船隻間的縫隙，傻楞楞地直接落入水中。

威爾莫特嚇得手機差點掉下來，而她也將這一段有趣畫面分享至抖音（TikTok），不少人笑著說，「這一隻袋鼠是二哈魂上身嗎？也太落漆了吧」、「工讀生沒看路」、「袋鼠可能覺得太熱，想跳水游泳了啊」、「雖然袋鼠是游泳高手，但牠跌落的地方有些狹窄，擔心牠會卡在裡面，逃不出來」。

根據《BBC》報導，澳洲國立大學（Australian National University）的野生動物系教授威爾遜（George Wilson）發現，袋鼠被掠食者追捕時，有時會逃進水裡避難，就算有些沒有游泳經驗的袋鼠入水後，其實也不用怕牠們會溺水，袋鼠會用狗爬式游泳，與牠們跳躍式的行走方式差很大。