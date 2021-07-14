2019年美國圖書館學會《書單》雜誌最佳非小說圖書得主

2020年安德魯．卡內基優秀小說與非小說獎入圍作品

執迷於採礦、用殘暴武力寫下傳奇故事、宗教的牽動人口

在這片魔幻土地留下痕跡，創造歷史！

怎樣全面掌握拉丁美洲的歷史和現實？這片土地上的人有著什麼樣的特徵？

無論是神祕的古代文明、鮮明的文學風格，還是動盪的政局、不平衡的發展，拉丁美洲究竟為何與世界其他地區如此不同？讀完這本書你會有答案！

《白銀、刀劍與石頭》作者瑪利．阿拉納出生於秘魯利馬，童年時期經歷了兩國生活的轉換和適應，多年來思考自己的拉美文化身分，既有豐富的切身經驗，又能具備他者視角；既有批判，又有反思，以記者身分深度追蹤三位當代拉美人，短則五年，長則二十五年，在本書中用豐富的歷史文獻資料，和扎實的紀實寫作方式，將這三位訪談對象的故事與拉丁美洲過去千年的歷史無縫地編織在一起，使讀者閱見礦工、士兵和神父的生活軌跡如何與數百年前的祖先遙相呼應，從而闡釋了從前哥倫布時代至今，定義拉丁美洲的三個恆久主題：來自外部的對資源的無盡索取（白銀）、揮之不去的暴力陰影（刀劍），以及根深柢固的宗教信仰（石頭）。串聯歷史與現實，拋開「勝利者視角」，阿拉納嘗試挖掘拉丁美洲的獨特經歷所奠定的「本性」，勾勒出這片土地上人民的身分、心態與命運。

拉丁美洲蘊藏的貴金屬資源，白銀占其中絕大部分。從前哥倫布時代，金銀熱的痴迷早在哥倫布時代以前就熾烈燃燒，接著在其不斷爭討美洲之際吞噬西班牙，驅策奴隸與殖民剝削的殘忍制度，引燃一場血腥革命，使區域歷經數百年的不安，而今化身為拉丁美洲未來的最大希望。

縱觀從阿茲特克與印加帝國到血腥的十九世紀獨立戰爭，再到光明之路的國家恐怖主義，以至今日的毒品戰爭。拉丁美洲一直瀰漫著「刀劍」的暴力衝突文化。

不過拉美人本身的宗教文明傳統信仰，是豐富多元的迷人色彩，具體呈現在神廟、華美的大教堂或簡樸石頭堆，描繪出拉美地區對於宗教制度的狂熱信守，內化在石頭裡。

白銀、刀劍與石頭，是關於拉美大陸的波瀾起伏肖像畫，豐富多采的故事涵蓋千年歷史，也描寫活生生的真實人物：身形瘦小的寡婦黎諾養育五個子女，住在世界最高的人類居地拉林科納達，透過她講述拉美人採礦的歷史。「白銀」是對貴金屬的貪求，那股著迷支配著黎諾的人生，也支配在她之前的數代人：狂熱追尋她無法享用的獎賞，需求來自她永不踏足的城市。

古巴毒販卡洛斯在安哥拉戰場練就使刀手法，帶著他的機靈狡詐去到美國，隨後成為警方線人，彷彿呼應著阿茲特克人、皮薩羅、特魯希佑和皮諾切的暴行。暴力文化在拉丁美洲盤旋不去，潛伏暗處等待爆發，威脅這片地域邁向和平繁榮的蹣跚進展。在貧富不均分明的區域，刀劍一直是唾手可得的工具。世界上最危險的十座城市全都在拉丁美洲國家。恐懼是驅使拉美人北漂的動力，他們大批從墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多絕望逃走至美國。

緊攫心靈的「石頭」，制度性宗教無疑在上述美洲地區扮演關鍵角色，並且延續至今。

而今，儘管拉丁美洲流傳的信仰包括美洲原住民、非洲、亞洲與歐洲等許多種類，五百多年前西班牙強加的信仰仍深深銘刻此地，也就是忠貞不移的天主教徒。住在拉巴斯的耶穌會修士哈維爾，四十年來他努力讓天主教教義與安地斯山的克丘亞人和艾馬拉人共存，但是本地人寧可相信先祖的信仰。

一如本書書名所述，白銀、刀劍與石頭，是這片魔幻土地上的三道巨大沉重枷鎖，交織成拉丁美洲的歷史傷痕，也試煉它未來的命運。

【精彩書摘】

充滿天地的偉大上帝有可能選擇降生在馬槽的動物之間，接著與盜賊齊死於十字架上？豈有任何事比那激發更多驚愕與崇敬？

──格拉納達的路易斯修士（Fr. Luis de Granada），約一五五四年

在古代美洲，人類獻祭是對忠貞信仰的考驗。神要被安撫，必須獻上人類、流淌鮮血。在前哥倫布時代、尤以中美洲為最，並非讓自己的族人躺上獻祭石，而是常為獲取獻祭對象掀戰。他們甚至為了這項任務改變戰爭規則：戰士只在搏鬥時打傷敵人，以便囚禁並在獻祭儀式中殺害、甚至吃了他們。阿茲特克人的手抄典籍記載這些宗教儀式，在宏偉的金字塔神廟頂舉行繁複祭儀。由大祭司選擇俘虜之中最強壯者；位階較低的四位祭司將活生生的獻祭者押上儀式石板；第五位祭司持鋒利黑曜石刀剖開他的胸膛，手伸至胸骨裡，扯出仍在跳動的心臟。接著將獻祭者的軀體拋下神廟台階，隨著在帶刺斜坡上跳動潑灑鮮血，隨後焚燒他的心臟，讓煙飄送給飢餓的神。

在秘魯，於慶祝冬至的太陽祭（Inti Raymi）期間，在印加帝國大祭司的監督下舉行盛大的人類獻祭慶典與儀式。但是戰士與俘虜不被視為獻給至高無上神靈的最佳鮮血。印加人獻祭青春期前的男女兒童，因其純真美好而中選，為贏得太陽神的青睞並確保豐收而奉獻。他們稱之為卡帕科查（capacocha）；此外，每當需要好運時就獻祭一位美麗童女：帝王罹病、慶祝王子誕生、出發征戰前、駕崩或勝戰歸來。身材矮小的獻祭者為周詳儀式做好準備，著衣、下藥，接著帶往冰封山崖，謹守莊嚴習俗下將其頭顱擊碎或勒斃。在這些獻祭儀式中絕不見血：假如獻祭者被割傷或流血，會被認為不完美、不完整、不被太陽神接受。

一八九二年在厄瓜多的拉普拉塔島（Isla de la Plata）掘出兩具可怕的獻祭兒童遺體，身上飾有珍貴藝品，在毫不見血下被殺害，並以印加帝王授權舉行此種儀式的方式埋葬。二○一八年，在阿茲特克大神廟遺跡的一處獻祭坑中，發現不到十歲男童的頭顱，正位於墨西哥城市中心地底。

在巴拉圭與烏拉圭，據傳瓜拉尼人也食人肉，除此以外則為溫和且具信仰的人們，相信唯一的神及「道」──此知識深植於內在，而且會傳遞給未出生的嬰孩。儘管他們有詩文學與感受力，仍有食人傳聞。我們不清楚瓜拉尼人究竟是吃敵人的肉，或者更可能如亞馬遜地區印地安人仍實行的，他們吃死者的肉，且明確認為不應將屍體留給野生動物爭奪。吸納鍾愛之人的骨灰，攝取他的精華，使他歸於永生，而非將他的軀體遺棄給嚴酷命運。無論其思索為何，也許基督教征服者為了詆毀並擊敗對方而謬誤指控的瓜拉尼人，因殘忍信仰變得聞名於世。在阿爾瓦．紐涅茲．卡巴薩．德．瓦卡於一五四二年出版的《軼聞錄》（Comentarios）中，探險家記敘戰爭結束後舉行神聖儀式的瓜拉尼習俗。這些盛會以單純的歌舞開場，並邀請遭囚禁者一同加入。瓜拉尼人為俘虜預做準備數週，養胖他們，滿足他們一切需求，甚至讓妻女去取悅他們。最終，犧牲者夠豐腴滿足時，薩滿巫師與兒童前去把他們砍成碎片。屠宰後的屍體在大鍋中烹煮，人肉被吞食品嚐，為了有機會報仇雪恨感謝偉大的神。

無論關於瓜拉尼人的事蹟是否真確，有充分具體證據顯示人類獻祭與食人習俗在新世界其他地方實行。歷史學者描述發現兒童獻祭，在整個安地斯山區建物的牆下挖出遭活埋屍體，顯然是一種建築落成儀式。這絕對不是前哥倫布時代的創舉：耶路撒冷的宗座聖經學院博物館（Museum of the Pontifical Biblical Institute）展示為達同樣目的而被砍頭的嬰兒。根據那檔展覽，他們在死海附近的城鎮被發現，「總是位於房舍地板下，很可能是地基的獻祭，如同近東其他地方所見。」

在往昔的前哥倫布時代，暴力與信仰以此方式聯手，恰如西班牙猛烈驅逐猶太人、舉行信仰審判、發動聖戰對抗征服歐洲的穆斯林軍隊時的情況。儘管西班牙將有數個世紀大舉嗜血屠殺，西班牙人主張原住民的「野蠻」與「瀆神」足以作為奴役這個半球的正當理由。對於天主教王室而言，人類獻祭儀式與食人習俗是必須獨斷剷除的邪魔異端，

(本文摘自《白銀、刀劍與石頭：魔幻土地上的三道枷鎖》/時報出版)

【作者簡介】

瑪利．阿拉納（Marie Arana）

生於秘魯利馬，著有進入美國國家圖書獎決選的回憶錄《美國女孩》（American Chica），兩本小說《玻璃紙》（Cellophane）和《利馬夜》（Lima Nights），《華盛頓郵報》知名專欄文集《寫作生活》（The Writing Life）及傳記《玻利瓦：美洲解放者》。《美國女孩》亦入圍筆會頒給首本非小說著作的瑪莎．艾布蘭德獎決選，《玻璃紙》則入圍頒給首本小說的老約翰．薩金特獎決選。美國國會圖書館文學部門主任，曾擔任《華盛頓郵報》文學編輯，生活於華盛頓特區和秘魯利馬。

【譯者簡介】

楊芩雯

專職譯者，現居台南。政治大學新聞學系畢，譯有報導文學《製造俄羅斯》、《總統的人馬》、《柬埔寨》，社會科學《泰國》、《蝗蟲效應》，小說《強尼上戰場》、《黃衣國王》，傳記《提姆．庫克》等書。