2019年美國圖書館學會《書單》雜誌最佳非小說圖書得主

2020年安德魯．卡內基優秀小說與非小說獎入圍作品

執迷於採礦、用殘暴武力寫下傳奇故事、宗教的牽動人口

在這片魔幻土地留下痕跡，創造歷史！

怎樣全面掌握拉丁美洲的歷史和現實？這片土地上的人有著什麼樣的特徵？

無論是神祕的古代文明、鮮明的文學風格，還是動盪的政局、不平衡的發展，拉丁美洲究竟為何與世界其他地區如此不同？讀完這本書你會有答案！

《白銀、刀劍與石頭》作者瑪利．阿拉納出生於秘魯利馬，童年時期經歷了兩國生活的轉換和適應，多年來思考自己的拉美文化身分，既有豐富的切身經驗，又能具備他者視角；既有批判，又有反思，以記者身分深度追蹤三位當代拉美人，短則五年，長則二十五年，在本書中用豐富的歷史文獻資料，和扎實的紀實寫作方式，將這三位訪談對象的故事與拉丁美洲過去千年的歷史無縫地編織在一起，使讀者閱見礦工、士兵和神父的生活軌跡如何與數百年前的祖先遙相呼應，從而闡釋了從前哥倫布時代至今，定義拉丁美洲的三個恆久主題：來自外部的對資源的無盡索取（白銀）、揮之不去的暴力陰影（刀劍），以及根深柢固的宗教信仰（石頭）。串聯歷史與現實，拋開「勝利者視角」，阿拉納嘗試挖掘拉丁美洲的獨特經歷所奠定的「本性」，勾勒出這片土地上人民的身分、心態與命運。

拉丁美洲蘊藏的貴金屬資源，白銀占其中絕大部分。從前哥倫布時代，金銀熱的痴迷早在哥倫布時代以前就熾烈燃燒，接著在其不斷爭討美洲之際吞噬西班牙，驅策奴隸與殖民剝削的殘忍制度，引燃一場血腥革命，使區域歷經數百年的不安，而今化身為拉丁美洲未來的最大希望。

縱觀從阿茲特克與印加帝國到血腥的十九世紀獨立戰爭，再到光明之路的國家恐怖主義，以至今日的毒品戰爭。拉丁美洲一直瀰漫著「刀劍」的暴力衝突文化。

不過拉美人本身的宗教文明傳統信仰，是豐富多元的迷人色彩，具體呈現在神廟、華美的大教堂或簡樸石頭堆，描繪出拉美地區對於宗教制度的狂熱信守，內化在石頭裡。

白銀、刀劍與石頭，是關於拉美大陸的波瀾起伏肖像畫，豐富多采的故事涵蓋千年歷史，也描寫活生生的真實人物：身形瘦小的寡婦黎諾養育五個子女，住在世界最高的人類居地拉林科納達，透過她講述拉美人採礦的歷史。「白銀」是對貴金屬的貪求，那股著迷支配著黎諾的人生，也支配在她之前的數代人：狂熱追尋她無法享用的獎賞，需求來自她永不踏足的城市。

古巴毒販卡洛斯在安哥拉戰場練就使刀手法，帶著他的機靈狡詐去到美國，隨後成為警方線人，彷彿呼應著阿茲特克人、皮薩羅、特魯希佑和皮諾切的暴行。暴力文化在拉丁美洲盤旋不去，潛伏暗處等待爆發，威脅這片地域邁向和平繁榮的蹣跚進展。在貧富不均分明的區域，刀劍一直是唾手可得的工具。世界上最危險的十座城市全都在拉丁美洲國家。恐懼是驅使拉美人北漂的動力，他們大批從墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多絕望逃走至美國。

緊攫心靈的「石頭」，制度性宗教無疑在上述美洲地區扮演關鍵角色，並且延續至今。

而今，儘管拉丁美洲流傳的信仰包括美洲原住民、非洲、亞洲與歐洲等許多種類，五百多年前西班牙強加的信仰仍深深銘刻此地，也就是忠貞不移的天主教徒。住在拉巴斯的耶穌會修士哈維爾，四十年來他努力讓天主教教義與安地斯山的克丘亞人和艾馬拉人共存，但是本地人寧可相信先祖的信仰。

一如本書書名所述，白銀、刀劍與石頭，是這片魔幻土地上的三道巨大沉重枷鎖，交織成拉丁美洲的歷史傷痕，也試煉它未來的命運。

【精彩書摘】

問：確切來說，秘魯是在什麼時候搞砸的？

──馬利歐．巴爾加斯．尤薩，一九六九年

答：誕生那一刻。受精是個徹底錯誤，野蠻殘忍，生出一個受傷的國家，跟屬於自己另一半的印地安人交戰。

──耶利米亞．甘波亞（Jeremías Gamboa），二○一七年

中美洲原住民的好戰是毫無疑慮的。特拉斯卡拉人是技藝高超的戰士，最終與科爾特斯攜手推翻蒙特蘇馬，他們在此前一個世紀大多處於與阿茲特克人持續交戰的狀態。以往阿茲特克人自身也是大屠殺的佼佼者，以砍下的頭顱搭建成令人生畏的巨牆來紀念其暴行。光是在特諾奇提特蘭的骷髏塔，據說就有多達十三萬六千顆斬首頭顱嵌入石塔。人們只能想像墨西加殺戮戰場上的殘殺景象，死屍的恐怖惡臭，把一顆顆頭顱從軀體扯下高舉時發出瘋狂的勝利呼喊。高舉剛剛砍下、帶毛髮的頭顱被視為控制敵人的生命力──當然，頭本身就是支配的器官，但是對於美洲原住民而言，一個人的毛髮蘊含他的精神本質，他的生命力量（vis vitae）。在一四八七年，距離征服者來到新世界僅僅五年前，蒙特蘇馬二世的前任帝王阿維索托大規模處決敵人，下令軍隊捕捉並斬首八千受害者以期終結難耐的乾旱和饑荒，振興太陽帝國，並且為他的主神廟（Templo Mayor）聖地獻祭。這些犧牲者是獻給阿茲特克神祇的戰利品，確保四季更迭有序且宇宙不斷更新。

諸神靈的其中一位是希佩托特克（Xipe Totec），掌管戰爭與大地豐足，他被稱為「剝皮者」，因為他穿戴剝下人皮做成的面具或披風，從活生生俘虜的臉和身體上切下來。阿茲特克人的剝皮儀式跟自然界的觀念緊密相連，是向乾燥種子的奇蹟致敬的一種形式，因為種子發芽前會先褪去外殼；殺戮流血則代表向大地灌注生命力；從胸膛裡扯出一顆跳動的心，相當於把生命本身的奇蹟握在手中。

馬雅人對上述做法並不陌生，他們有惡名昭彰的殺人巷，以牆後之牆誘騙前行軍隊，圍困住後大量屠殺。他們也喜好斬首與刑求，而且不僅在戰時如此。舉例來說，有一種慶祝黑暗與光明力量的球賽，馬雅人稱為皮茲（pitz）。開賽前馬雅祭師會猛擊一名女囚犯的頭顱，用鋒利的黑曜石刀刃砍下她的頭，再拖行流血的軀體越過球場地面，在激烈的皮茲球賽前餵養大地之母。由於此項及其他傳統儀式，馬雅人和阿茲特克人需要俘虜，由被征服的部落扮演犧牲對象。透過這些方式，上述地區的戰爭在美洲被視為祭拜儀式的一部分──維繫萬物自然秩序的必要手段。

即使到了現在，正值二十一世紀盛世，高原地區的玻利維亞人仍舉辦一年一度的交鋒節（Tinku），此古老儀式已存續七百年。在儀式中，數千位村民聚集於一片開闊土地，喝醉後拿棍棒或石頭互毆，常毆打致死。「假如有人死，對田地比較好。」一位男子評論道，漠然暗指潑灑獻祭鮮血於大地促進榖物生長的古老做法。沒有警察會試圖阻止互毆。主管機關了解在這一天挫折將獲排解，人們的生存憤慨得以釋放，古老的傳統受到榮耀。「交鋒節既暴力又和平。」一位卑微的礦工提出。「就像男與女，上與下，光與暗。」當清晨到來，陽光照耀屠殺原野，對於倖存者而言，生活將繼續下去。搏鬥對手們握手互道：「謝謝你，老兄；我們考驗了彼此。」男人將重拾勞動工作，寡婦將埋葬死去的家人。而大地之母帕查瑪瑪將吞下鮮血獻祭。

(本文摘自《白銀、刀劍與石頭：魔幻土地上的三道枷鎖》/時報出版)

【作者簡介】

瑪利．阿拉納（Marie Arana）

生於秘魯利馬，著有進入美國國家圖書獎決選的回憶錄《美國女孩》（American Chica），兩本小說《玻璃紙》（Cellophane）和《利馬夜》（Lima Nights），《華盛頓郵報》知名專欄文集《寫作生活》（The Writing Life）及傳記《玻利瓦：美洲解放者》。《美國女孩》亦入圍筆會頒給首本非小說著作的瑪莎．艾布蘭德獎決選，《玻璃紙》則入圍頒給首本小說的老約翰．薩金特獎決選。美國國會圖書館文學部門主任，曾擔任《華盛頓郵報》文學編輯，生活於華盛頓特區和秘魯利馬。

【譯者簡介】

楊芩雯

專職譯者，現居台南。政治大學新聞學系畢，譯有報導文學《製造俄羅斯》、《總統的人馬》、《柬埔寨》，社會科學《泰國》、《蝗蟲效應》，小說《強尼上戰場》、《黃衣國王》，傳記《提姆．庫克》等書。