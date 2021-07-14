日前有一名男子聲稱來自人口只剩下20億人的西元3036年，並提到人類將在2052年12月面臨一場長達5年的「恐怖大停電」，必須花20年才能恢復電力，一連串示警言論引起廣大關注。沒想到近期他卻無預警失蹤，不久就有人在當地公園發現一具獨缺左手的無名屍，嚇得當初採訪他的人驚訝指出「他的左手有記號」，懷疑死者就是「3036年未來人」。

抖音帳號「@0live_your_lie0」先前曾分享不少3036年未來人的一系列示警影片，指出當時未來人是因為偷竊遭到逮捕才引起注目，令人驚訝的是，警方調查卻發現他沒有出生紀錄、身份證和社保號碼。

3036年未來人事後受訪時提到，人類將在2052年12月面臨一場史無前例的恐怖大停電，導致地球陷入長達5年的黑暗，無論是電力或是網路皆無法使用，不僅所有聯繫方式全被切斷，就連全球也陷入一片動盪跟騷亂，幾乎是「最糟糕的時期」，需20年時間才能恢復電力。他還透露，未來將有更多與「可再生能源」相關的工作，很大一部分因素跟「大停電」有關。

此外，他接著提到，5G推動後，輻射嚴重危害人體，因此全面禁止使用手機，加上空氣中的危害物質，人類無時無刻都得戴上口罩。詭異的是，3036年未來人的血液被送去化驗後，多項數據都高於現代人，讓專家也直呼不可思議。

不過近日抖音帳號擁有者卻表示，未來人受訪後竟離奇消失，直到日前看到一則疑似他遇害的新聞，「雖說目前尚無法確定是3036的屍體，但奇怪的是，遺體左手不見，而那正是『有他的記號的左手』…再者，屍體被發現的公園，也是我們當初發現他的公園…」。