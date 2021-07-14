如果中了樂透頭獎，你會和家人說嗎？美國加州一名男子10年前中了加州樂透頭獎，獲得高達5500萬美金（約新台幣15.4億）的獎金，不過這麼多年來他從未和家人透露過，因為他擔心一旦被妹妹發現，對方一定會想盡辦法要他把錢交出來。不過如今10年過去了，這名男子卻開始懷疑自己的做法到底正不正確。

理財新聞網站《MoneyWatch》6月底收到一封匿名的讀者來信，一名男子透露自己在10年前中了加州樂透頭獎，獲得高達5500萬美金的獎金，一夜致富的他卻從未向任何人講過這件事，包含他的父母和妹妹，為了不讓大家察覺異狀，他始終低調度日，雖然期間曾買了一輛新卡車和一棟房子，但也對外聲稱全都是租來的。

也因此男子的父母直到過世前，都不知道自己的兒子已經搖身變成大富翁，男子有些懊悔地表示，他知道父母就算得知真相，也絕對不會向他要求任何東西，而他真正顧忌的其實是妹妹和妹夫，「她一定會要我把一半的錢捐給她的教會」。

男子坦言自己並不喜歡妹妹和妹夫，過去他們曾試圖對父母做出可怕的事情，但被男子阻止了，至此之後他已經有10多年都沒有和妹妹一家人聯絡，他也害怕地說：「他們最好不要知道我住哪裡」。

如今男子已經67歲了，生活過得還算不錯，錢也沒有花掉太多，然而隱瞞了10年的秘密，讓男子開始懷疑自己的做法到底正不正確。

對此，《MoneyWatch》的知名理財編輯昆汀（Quentin Fottrell）非常贊同他的做法，指出金錢雖然可以買到很多物品，卻無法買到人際關係以及時間，因此他認為按照自己想要的方式生活並沒有錯，昆汀也引述他父親曾說過的話：「自己可以保守秘密，但告訴的人卻不能」，如果當初男子向某個人透露了自己中頭獎的消息，那麼這個秘密早晚會洩漏出去。