許多情侶或夫妻為了讓性生活更加美滿，都會透過各種方式達到雙方歡愉，但若是沒注意衛生，很可能因此發生無法預料的下場。日本一名男子日前與女友開心啪啪時，不忘指交為女友服務，但沒多久手部卻開始發紅腫脹，緊急送醫治療竟被診斷出疑似感染性病。

根據日本媒體的綜合報導，一名日本男網友@saico_nanpa於本月7日在推特上發文，公開慘痛的染病經驗，提醒其他人避免發生與他一樣的事情。男子表示日前與女友開心進行性行為，在過程中他也不斷用手指為女友服務，沒想到隔天右手手指開始腫脹、發紅，到了半夜甚至延伸至手背處，讓他痛到難以入睡，趕緊送醫檢查。

經醫生診斷後發現，男子疑似因為指甲剪得太深、甲床外露，導致病毒感染，讓他嚇到產生心理產生陰影，直呼「沒想到竟然因為指交感染性病，以後不敢再幫女性指交了」。而他的貼文一發出後，立即吸引大批網友瘋狂轉發，紛紛留言「病毒或是細菌感染都不是開玩笑的」、「雖然這種機率很低，但你也太衰了」、「好可惜！這樣你們之間又少了一個互動」。

不過，男子的貼文中並沒有附上醫院證明，因此不少網友發出質疑詢問「你怎麼沒說出性病名稱」、「手指會染性病？我還第一次聽說」、「應該就是手上有傷口然後細菌感染吧！說是性病太扯了」、「難道你以後都要戴手套嗎」、「指甲剪那麼短幹嘛？不痛嗎」，意外引起網友熱烈討論。