2019年6月，南極艾默里冰棚（Amery Ice Shelf）曾發生一起離奇怪事，一座巨大冰湖竟在短短6天消失無蹤，現場只留下一個空蕩蕩的冰坑。時隔2年，科學家終於利用衛星影像拼湊出這起神秘事件的背後真相。
根據衛星雷達影像顯示，2019年6月，南極艾默里冰棚上的巨大冰湖面積約60平方公里，擁有6億至7.5億立方公尺的湖水，約莫2個聖地牙哥灣的海水總量，但不到一周的時間，這座龐大的冰湖卻神秘消失，僅留下一個面積約為11平方公里的冰坑。
時隔2年，科學家最新發表在《地球物理研究快報》的研究報告中指出，這座冰湖的消失，可能是因為湖底出現裂縫，而冰架下方是海洋，意味著湖水經由裂縫流瀉至海水中。
根據衛星監測結果顯示，冰湖消失後，所在區域最多下沉了80公尺，但因為湖水消失，使得冰架變輕，在海水壓力的作用下，湖泊邊緣向上抬升了36公尺。
研究指出，預估未來幾十年，南極冰架上的融水湖泊會越來越多，這些冰湖恐導致冰架以更快的速度崩塌，雖然尚不清楚本起事件是否與氣候變遷有關，但這也是科學家首次利用證據拼湊出事件的背後成因。
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