動物的感官能力往往比人類還要更加敏感。美國一對情侶日前讓愛貓在自家庭院散步，牠鑽入了涼台底下的空間，不一會兒就驚慌地跑了出來，尾巴還呈現炸毛的模樣，讓這對情侶感到奇怪，低頭想看涼台下有什麼東西，沒想到竟和一隻美洲獅四目相對，讓他們瞬間嚇壞了。

根據《ABC 8News》報導，本月8日時居住在科羅拉多州的女子莉莉（Lily Rutledge-Ellison），和愛貓一起在自家院子中散步，途中貓咪突然跑進了涼台底下，不久後又驚慌地從裡面竄出，尾巴呈現著炸毛的模樣，讓莉莉覺得不太對勁，於是叫來了自己的男友，兩人一起低下頭查看涼台底下的空間，結果發現裡面竟藏著一隻「不速之客」。

莉莉起初還以為只是一隻短尾貓而已，後來才得知原來這個不速之客，是一隻年約2歲半、體重約60磅（27公斤）的雌性美洲獅。莉莉透露，當地野生動物保護協會的人員耗時近5個小時，才終於將美洲獅從涼台下救出，「每個人的動作都很溫柔，他們真的很努力在確保現場所有人的安全」。

野生動物保護協會推測，這隻美洲獅很可能是在打獵的時候迷路了，再加上近日氣候炎熱，牠才會闖入人類住宅，躲在陰暗的涼台底下納涼。在確認這隻美洲獅健康狀況良好且沒有受傷之後，已經將牠歸放回大自然中。