白俄羅斯日前發生一起恐怖又驚險的遊樂園意外。當地舉行的節慶中請來充氣廠商設置充氣城堡，但突然遭到劇烈狂風侵襲，使充氣城堡等設施被風連根吹起、漂浮在空中，正在其中開心玩耍的家長及幼童也因此被拋飛至空中，現場尖叫聲四起，驚悚的畫面也引起網友熱烈討論。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，位於白俄羅斯亞歷山德里亞（Alexandria）的北部小鎮，日前在當地的一處草原上，舉辦一年一度的「伊凡·庫帕拉節」（Kupala Night Festival），現場請來充氣廠商搭建多個充氣城堡及各種親子遊樂設施，提供給孩子與家長們一同玩樂。

但在釋出的影片中，可以看到現場突然刮起大風，使三座大型充氣城堡被吹到一直移動，其中一座充氣城堡甚至被連根吹起，在草坪上騰空翻轉好幾圈，另一座恐龍形狀的充氣城堡則是被吹離至9公尺的高空中不斷旋轉，而上面幾名正在玩樂的孩童也因此被拋到半空中再墜落地面，現場目擊的民眾尖叫聲四起，紛紛衝向前查看孩童的情況。

這起意外事件也造成4名兒童與3名家長受到輕重傷，立即送往醫院治療，相關單位也被帶回警局調查，警方將查明相關單位是否有人為疏失，或是商品品質不良的情況。而網友看到影片後，紛紛留言「太可怕了，這高度很可能摔死」、「想不到真的有小孩被甩出來」、「這感覺就是沒有固定好」、「以後絕不讓小孩玩這玩意」。