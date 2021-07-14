Police are looking into this idiotic attraction at the Sulak Canyon in Dagestan after two women nearly fell into it. Miraculously they weren’t injured after this. https://t.co/STmd8kTCbS pic.twitter.com/kCLzPlAwPm — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) July 12 2021

俄羅斯兩名女子日前在蘇拉克峽谷（Sulak Canyon）一處6300英尺（約1920公尺）高的懸崖上盪鞦韆，沒想到過程中座椅鍊條突然應聲斷裂，兩名女子當場被拋飛墜谷，駭人瞬間嚇得現場遊客驚叫連連。

綜合外媒報導，兩名女子日前在俄羅斯達吉斯坦（Dagestan）的蘇拉克峽谷玩盪鞦韆，影片中可見，當時她們興奮的坐在盪鞦韆上，享受高空鞦韆的刺激快感，不過就在她們往前擺盪之際，鞦韆上的鏈條突然斷裂，兩人也順勢拋飛出去，嚇得在場眾人放聲尖叫。

短短13秒事發影片隨即在網路上瘋傳，所幸兩名女子墜落懸崖後，正好被下方的木頭平台接住，幸運撿回小命，僅受到驚嚇和輕微擦傷。現場目擊者事後想起，依舊餘悸猶存，坦言若是兩名女子是在盪到最高點時拋飛，後果恐不堪設想，「光想到這點就令人不寒而慄！」

這起意外事故發生後，達吉斯坦警方已經展開調查，並針對高空鞦韆的安全性重新查核檢視，避免意外再度發生。不過附近的卡茲別科夫斯基區（Kazbekovsky）議會，基於安全起見，正在研議拆除所有峽谷鞦韆。