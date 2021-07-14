米克斯大狗身體裡，竟住著一個如吉娃娃般的小膽子，以及跟貓一樣不理人的個性，憂鬱愁容讓媽媽很心疼，寵物溝通時牠告訴我，牠也想改變，但不知怎麼辦，希望媽媽幫幫忙。

主人告訴我，這隻Dog不喜歡洗澡，每次都要哄騙牠進浴室，Dog討厭媽媽每次都騙牠，而牠又傻傻的每次都被騙。

我問：「既然每次都像打仗，有沒有考慮送寵物美容呢？」媽咪說：「想啊，但都被拒收。」

Dog外出時曾被熱情的狗狗欺負，因此產生心理陰影、很害怕出門。(圖/Dog媽授權提供)

上網一查，的確很多人抱怨過自家的米克斯想送去洗澡卻被拒絕，po文者還一度誤以為對方是只挑品種狗洗、瞧不起米克斯，殊不知是因為米克斯七成都是膽小鬼，洗澡時若不是兩人幫忙，超級難搞定，有15年寵物美容經驗的好友這樣對我說。

米克斯如果沒有把握住三到五個月大時的社會化黃金期，讓牠多跟外面的人、狗接觸，七成以上膽子都會超小，就像該念幼稚園時卻把小孩放在家裡，他就相對比較容易怕生一樣。

主人Dog媽告訴我，當年領養時有曾試著帶牠出門交狗朋友，但卻被幾隻熱情的狗狗欺負，甚至被嚇到亂竄，有次還因此走丟了三天，回來後心理陰影面積更大，就再也不想出門，每天寧可宅在家。

很多的米克斯領養者也是這樣想的，認為牠們有一段坎坷過往，既然害怕出門，就乾脆儘量讓牠在家解決大小便，結果更導致牠社交崩壞，因為宅在家更容易放大牠自己想像出來的內心恐懼。

像Dog白天媽咪不在家，靜的連根針掉地上牠都聽得到，不巧最近家裡樓上有人施工，噪音對Dog就變成是一種恐怖的魔音，導致現在牠連在家也因緊張便不出來，媽咪只好放音樂減弱牠對噪音的想像。

我建議媽咪，可以帶Dog去找動物行為訓練師幫牠克服出門的心理障礙，否則牠才兩歲，往後還有十幾二十年要過，天天活在恐懼中，憂鬱表情都已經寫在臉上，不要說媽咪心疼，我看了也很不忍。