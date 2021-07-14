日本有一對夫妻發現家裡的絨毛娃娃經常會自己移動，明明沒有任何人去碰過它們，但隔天總是會在窗邊、暖桌下找到這些娃娃，讓夫妻感到相當困惑，不過仔細觀察後發現，這全是愛貓的傑作，每當天冷的時候牠的母性就會被激發出來，因為擔心這些娃娃會冷，而努力把它們移動到溫暖的地方。

這名男網友「@mitoconcon」在推特上分享了這個有趣又溫馨的故事，他透露家裡有許多買給貓咪們玩耍的絨毛娃娃，通常它們都是處於散落一地的狀態，不過每當天氣變冷的時候，這些娃娃就會突然開始集中在暖桌、貓窩以及窗邊等位置，讓推主和妻子都覺得相當困惑。

後來才得知，原來這一切都是自家愛貓的傑作，因為擔心這些娃娃會冷，所以才把它們一個個叼到溫暖的地方，推主的妻子還拍下了一張可愛的照片，只見娃娃們被擺放在窗前陽光照射的位置，而貓咪則趴在一旁的軟墊上看顧它們。

推主透露這隻貓咪在來到他們家以前，有過很多不好的遭遇，牠在流浪時期生了小貓，並帶著孩子們一起到大樓外生存，豈料卻不斷受到人類迫害，雖然之後一家人都幸運地被救援，之後還找到了收養家庭，但貓咪並不信任人類，最終被收養者退回，不過推主一看見這隻貓咪就立刻愛上牠，決定將牠帶回家飼養。

雖然一開始這隻貓咪表現出許多反抗的行為，造成不少麻煩，但牠漸漸地被推主和妻子的愛影響，如今變成一隻活潑友善且富有母性的貓咪，經常會照顧小貓、飼主和娃娃們，和其他同伴們也相處地非常融洽。