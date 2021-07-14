現代家庭中有不少人會選擇飼養寵物代替小孩，或是當成家人一樣疼愛，若是一個不小心發生意外離世，同樣也會感到相當痛苦及難過。大陸有一名女子日前帶著愛犬外出時，疑似沒幫愛犬繫上牽繩，而遭到突然騎來的電動車給撞死，痛失愛犬的飼主竟一時情緒激動要對方「吃下愛犬」，讓目擊民眾超傻眼。

根據大陸媒體《澎湃新聞》的報導，來自大陸河南省商丘市的一名女飼主，於本月7日時帶著愛犬外出散步，但她疑似為了讓愛犬能夠自由奔跑，因此沒有按照法律規定繫上牽繩，沒想到過沒多久意外就發生了，一名騎著電動車的男子騎車經過時，女子的愛犬突然衝出馬路，男子閃避不及直接撞上，狗狗也當場死亡。

女飼主目睹這一幕悲痛欲絕，抱著愛犬的屍體崩潰引起路過民眾圍觀，但當下當事者們卻沒有即時報警，反而僵在現場將近2小時。據目擊民眾指出，男子當下立即就有停車向女飼主道歉，但女飼主疑似無法接受突如其來的噩耗，竟捧著愛犬的屍體要求男子「吃下去」，男子當然不肯，因此就在馬路中央的分隔島上僵持許久，直到警方到場處理。

而新聞事件曝光後，網友也紛紛留言「自己不牽繩還怪人家」、「逼人家吃死狗有病吧」、「那個車主也真衰遇到這種人」、「怎麼不想想人家是因為你才出事的」、「其實最可憐是狗狗」、「讓狗狗安息吧」。