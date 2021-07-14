日本一名飼主是兩棲動物愛好者，經常在推特帳號「@k_reptileeees」分享家中蛙類、烏龜、蜥蜴等片段，這天他趁著波子角蛙的放風時間，忍不住對著角蛙的下巴一陣狂戳調戲，氣得角蛙睜大雙眼狂瞪，幾度撥開飼主的「鹹豬手」，一臉嫌棄的超萌反應讓網友全笑翻，打趣直呼「牠看起來超氣的！」

畫面中可見，飼主伸出一根手指，直直戳向自家波子角蛙「Hamutsu」（はむつ）豐厚的下巴肉，當下Hamutsu一臉不可置信的瞪大雙眼，並向後縮了一下，不料調皮飼主竟又伸手戳了兩次牠的下巴肉，面對飼主三番兩次的調戲，Hamutsu氣炸了，不耐煩的將飼主的手指撥開，小手也不斷在空中揮舞，拒絕意味相當濃厚。

或許是因為受不了飼主頻頻調戲的「鹹豬手」，Hamutsu最後甚至氣到直接轉身背對飼主，還擺出一副哀怨的委屈模樣，讓飼主哭笑不得的說「因為反應太可愛了，害我忍不住想對牠惡作劇，肉肉下巴的小妖精！」

影片曝光後，不到兩週就累計逾393萬點閱，更被轉分享到知名臉書粉專《我只是想認真點》，不少網友全被Hamutsu氣噗噗的反應給逗笑了，紛紛留言直呼「牠看起來超氣的」、「牠的OS一定是：吼呦～煩耶」、「我聽到牠說話了！牠要你走開啦」、「超嫌棄的表情實在太傳神了」、「人生第一次覺得蛙類跟可愛畫上等號」。