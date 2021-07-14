近日印度一名女子產下了一名「3頭嬰」，罕見的情況讓所有家人都感到非常震撼，而這個消息在當地傳開後，許多人紛紛稱這名嬰兒是「上帝的化身」，搶著要到這對母子家朝聖，並為新生兒獻上祝福。

Strangers in India making pilgrimages to see infant born with 3 headshttps://t.co/JcyVwbpQlz — RPK Report (@RPKReport) July 13 2021

根據《每日星報》報導，這名叫做拉吉尼（Ragini）的母親在懷孕期間身體都非常正常，到醫院產檢也沒有發現寶寶有任何問題，豈料本月12日竟誕下一名擁有3個頭部的嬰兒，讓所有家人都感到非常震驚；目前母子健康狀況良好，2人都已經平安返回位於北方邦的家中。

從照片裡可以看到，這名嬰兒擁有正常的身體和四肢，然而在他的頭部後方，竟還附著了另外2顆頭，上面甚至長滿了頭髮，這2顆頭看起來相當沉重，當大人將嬰兒放到毯子上的時候，都必須小心翼翼地挪動位置，避免壓迫到後面多餘的頭，不過嬰兒似乎並沒有因此感到疼痛。

據報導指出，這名「3頭嬰兒」誕生的消息傳開後，當地人都稱他是「上帝的化身」，紛紛搶著要來這對母子家朝聖，並為新生兒獻上祝福，不過這名母親卻對一擁而上的人群感到相當不安。

事實上在今年4月，印度奧里薩邦（Odisha）也曾有一名孕婦產下2頭、3手的畸形女嬰，醫生指出這個畸形女嬰的身體相連，但2個頭部卻發育完全，能夠各自進食、呼吸，毫無疑問是一對連體雙胞胎，然而父母家境貧困，沒有能力支付分離手術的費用，因此只能向當地政府尋求協助。