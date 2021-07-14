德國博帕德（Boppard）日前發生一起駭人的工安意外，當時兩名工人站在起重機下方，不料吊掛重機具的繩索突然斷裂，重機具瞬間從天而降，硬生生砸在兩名工人頭上，恐怖瞬間全被拍了下來。

根據《每日郵報》報導，博帕德一處工地日前發生工安意外，當時有兩名工人緩緩走到一輛起重機下方，視察被兩條鋼繩吊掛的68噸重型機具，沒想到當他們抬頭查看時，鋼索竟突然斷裂，68噸的重機具直接砸在兩人的頭上。

幸運的是，兩名工人當下雖然被砸中腦袋，瞬間倒臥在地，但因為鋼繩並未完全斷裂，重機具被鋼架稍微支撐住，替兩名工人爭取了生存空間，加上兩人的反應十分敏捷，立刻從地上空隙跳起，逃出重機具下方，看起來身體似乎並無大礙。

影片曝光後隨即在網路上瘋傳，網友全被眼前這一幕恐怖瞬間嚇傻了，紛紛留言直呼「與死神擦身而過」、「他們真的幸運到不行」、「這些人很幸運但也太不專業」、「不管怎樣都不能站在重物下方啊」。