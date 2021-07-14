保持口腔衛生是一件很重要的事情，有些人甚至會在刷完牙後再用漱口水清潔口腔，不過英國一名牙醫近日卻拍片呼籲大家不要這麼做，因為這樣不但會把牙膏上的氟化物都沖掉，甚至還會損壞牙齒。

根據《紐約郵報》報導，英國倫敦的牙醫安娜（Anna Peterson）近日在TikTok上發布了一段影片，表示牙膏中約含有1450 ppm的氟化物，能夠保護牙齒不被食物和飲料中的糖分侵蝕，而漱口水則只有約220 ppm的氟化物，這樣的濃度完全不足以保護牙齒；如果在刷完牙後接著用漱口水漱口，只會沖洗掉高濃度的氟化物、留下低濃度的氟化物，產生對微生物友善的口腔環境，造成蛀牙的風險。

不過安娜也澄清自己並不反對漱口水，甚至還曾推薦給患者，但並不是每個患者都適用漱口水，她也不會要求對方要在刷完牙後使用，影片中指出，漱口水的最佳使用時機就是「吃完東西後」，因為食物中的糖分會讓口腔呈現酸性，如果這時候去刷牙，等於是將酸刷到牙齒上，導致牙齒腐蝕，「所以這時候反而要用漱口水清潔口腔」。

安娜的影片發布後，立刻引發廣大迴響，截至目前為止已經超過190萬觀看次數，許多網友都對於這個事實感到震驚，紛紛留言：「天啊！所以我做了一輩子都是錯的嗎？」、「這幾10年以來，我一直在不知情的狀況下傷害我的牙齒」、「所以起床後要先用牙線、刷牙，接著吃完早餐再去漱口」。