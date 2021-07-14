只要有心練習，哪裡都是芭蕾舞館！網路上日前瘋傳一段影片，一名氣質正妹穿著芭蕾舞蓬裙，將健身房當作自己的練舞室，只見她踮起腳尖，在跑步機上時而漫步，時而狂奔，超猛畫面曝光讓網友全看傻了，不禁錯愕直呼「她腳不痛嗎？」

一名外國網友日前在知名論壇《Reddit》帳號「@SoCriedtheZither」上傳一段影片，畫面中可見一名身穿白色芭蕾舞蓬裙的正妹舞者，在健身房內自主訓練，乍看之下似乎有點格格不入。接下來的畫面更是讓眾人全看傻了，換上芭蕾舞鞋後的她，踮起腳尖在橢圓機上隨著規律的節奏前後漫步，她的手也沒閒著，時不時的高舉揮舞，舉止十分優雅。

熱身完畢之後，她緊接著又踮起腳尖，挑戰一旁的跑步機，時而往後劈腿至接近180度，時而又以小碎步的方式在機器上狂奔，超猛的訓練畫面讓人看了瞠目結舌。

影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「為什麼她做起來這麼優雅」、「她腳不痛嗎？」、「在健身房跳芭蕾也太猛了」、「為什麼看影片時，我的腳也不自覺的跟著用力」。