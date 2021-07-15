如果突然在家裡發現一處神秘空間，你敢進去探險嗎？美國一名男子日前在家中的地下室找到一個通往地下30英尺（約9公尺）的樓梯，於是他便帶著表妹一起深入其中，展開一場「地底探險」，沒想到竟在洞穴發現了一條被廢棄的軌道，末端還有一個被封住的隧道。

綜合外媒報導，住在美國賓夕法尼州的男子史蒂芬（Steven），日前和表妹瑪雅（Maya）在住家的地下室中發現一個神祕樓梯，2人很快就決定要展開一場「地底探險」，並將全程都用手機拍攝下來。

從影片中可以看到，地下室裡有一道門，旁邊還貼有「進入洞穴，後果自負」的警告標示，但2人仍勇敢地打開門，眼前便出現了一段通往漆黑洞穴的樓梯，史蒂芬率先打開了一盞燈後，向因為陌生環境而感到不安的瑪雅說：「我認為這是個安全的地方，地下鐵路大概就在地下30英尺」，接著向下走準備繼續探險。

不過瑪雅還是覺得很害怕，而且樓梯下方的兩盞燈還壞掉了，她崩潰直呼：「我只穿了人字拖，我不要再下去了」，最終史蒂芬只好獨自進入洞穴中，並不斷大聲回報自己看見的東西，他表示底下除了磚頭和廢棄軌道外沒有其他物品，但最末端還有一個隧道，只不過這個隧道在當初興建街道的時候就被封了起來，史蒂芬的探險之旅也到此畫下句點。

事後瑪雅將影片分享到TikTok上，立刻引起廣大迴響，截至目前為止觀看次數已經超過1580萬，許多網友都被嚇壞了，紛紛留言：「這真的讓人有些毛骨悚然，所以那個房子會鬧鬼嗎？」、「如果是我在那裡肯定會嚇死」、「我好擔心有什麼生物或某個人突然從天而降」、「我一邊看一邊心跳加速是正常的嗎？」。