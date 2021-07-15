寵物過世後，或許還會在家中徘徊。一名網友在臉書表示，愛犬因病過世後，她仍會在家裡聽到狗的叫聲，她將此事告知家人，但卻都沒有人相信，直到一天吃中飯時，她的母親才聽到狗叫聲，趕緊拿出雞腿與金紙祭拜，之後就未再聽到狗的聲音。

一名網友在《靈異公社》表示，國小二年級時他們養了一隻1歲左右的迷你杜賓「叮噹」，「叮噹」抵達新家後，警覺性非常高，只要有人靠近，牠就會咬對方，但原PO仍不放棄，不斷對「叮噹」示好，最終成為朋友，而「叮噹」非常聰明，經常會自己開門跑到後院抓老鼠或貓回家，被網友制止後，「叮噹」似乎聽得懂人話，真的就停止這行為。

原PO提到，當時他們住在一間偏日式的架高房子，「叮噹」經常會跑到屋子底下玩耍，但房屋底下長期未清理較髒，一次「叮噹」鑽進去玩後，誤將眼睛抓傷又遭感染，最終不幸過世，讓一家人非常傷心，而之後好幾天，原PO一直聽到怪聲，起初以為是野貓，但一出門查看，聲音就會停止，「牠似乎不知道自己過世了，每天我都聽到牠在嚶嚶的聲音…這是牠討飯時，會發出的聲音，牠以前最愛在前院跳鐵畚斗、抓紗門」。

原PO將此事告知爸媽，但都沒有人相信，豈料一天中午，家人在家中用餐時，眾人都聽到「嚶嚶聲」，這時她的母親才意識到，「叮噹」可能還在家裡，隨後她便準備雞翅、雞腿、一杯米、香及金紙，說著「「叮噹！你已經過世了，不用再擔心家裡，你就好好的跟菩薩去修行」，豈料之後果真不再出現怪聲，讓原PO不禁直呼「以前我覺得害怕，現在我覺得溫馨，牠連離開了，都還想保護家裡，動物是真的有靈性的」。

此PO文感動不少網友，還有人分享類似經歷，表示「我家的狀況是，狗常偷尿尿的地方有一攤水，但那時狗已經過世了」、「我家的狗也常回來，因為平均每個月會有大概1至2天，家中會出現牠的味道，味道每次持續幾分鐘就沒了，味道出現的時候，還會感覺牠跳在身上撒嬌」、「我家天竺鼠每次聽到我開冰箱拿蕃薯葉時，就會高興地吱吱叫，過世後將近一個禮拜，家裡開冰箱都會聽到牠吱吱叫的聲音」。