疫情三級警戒自13日起，全台實施微解封，電影院也陸續開放，不過日前就有網友不禁好奇，「為什麼國外電影不流行字幕？」貼文一出隨即掀起熱議，更有知情者分析背後原因，讓全場大讚專業。

原PO今（15日）在PTT「八卦板」PO文指出，外國人講話節奏快速，即便是電影或是卡通，節奏也不慢，不禁好奇「為什麼他們的節目幾乎都沒字幕？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，更有知情網友直言，主因跟「文字」脫不了關係，因為目前多數國家幾乎是拼音文字，仍使用象形文字為主流的就是中文，「拼音文字如果把每個字母拆開，本身是沒有意義；但象形文字每個獨立的字都有大量的訊息」，這也導致使用拼音文字為母語的人，聽力方面較強；而使用象形文字為母語的人，圖像辨識能力較高。

正因為如此，以中文為母語的人，對於英文的連音和氣音，聽起來會覺得備感辛苦，甚至以為自己發音沒錯，但外國人一聽就能查覺漏了什麼音節。

最後他總結，節目是否有無字幕，會以觀眾是以哪一種方式能最快接收到訊息而定，「以拼音文字為母語的國家，電視節目傾向無字幕而強調音效，如杜比音效；而以中文為母語的國家，影片則習慣有字幕。」

精闢分析一出，引來網友讚聲連連，「這篇正解」、「謝謝解惑」、「難怪歐美人對口音那麼敏銳」。

不過也有人認為，「實際上理由就只是拼音字幕太占空間，中文字比較不占，就聽力來說兩者根本沒差，不上字幕都聽得懂」、「單純是因為英語字串太長，不好上字幕，所以沒有習慣看字幕吧！不然美國人看報紙不就看很慢？沒這回事吧」。