幽靈船驚現海上！大陸廣東近日有民眾目睹神奇的景象，海面上2艘郵輪竟懸浮在空中航行，讓在場的民眾都看傻了眼，影片在網路上曝光後也引起熱議，不少網友都認為可能是「海市蜃樓」，不過廣東氣象局則否定這種說法，解釋其實一切都只是「視覺錯位」。

根據《澎湃新聞》報導，本月14日早上8點，廣東深圳衝浪教練王華虎在西湧海水浴場授課時，突然看見海面上有2艘郵輪懸浮在空中，因此立刻用手機將這個神奇的景象拍攝下來，並分享到社交平台上，許多網友看見後也都覺得相當不可置信，紛紛留言：「這就是飛船？」、「這真的不是P圖嗎？」、「天氣熱到船都會飛了」、「海水太燙，燙到船都跳起來了」。

其中也有不少網友認為這可能是「海市蜃樓」現象，不過廣東氣象局對此出面解釋，會造成這種現象的成因，是因為當時岸邊水氣上升，在特定視角下改變了人們眼中海水的顏色，再加上遠方海水的顏色本來就和天空比較接近，才造成了這種郵輪懸浮在空中的錯覺，因此這並不是「海市蜃樓」，而是「視覺錯位」。

衝浪教練下午5點多再次拍攝海上郵輪，「視覺錯位」的效果已經變得不明顯。(圖/翻攝自微博@羊城晚報)

而王華虎為了證明的確是「視覺錯位」，也特地拍下了當天下午5點多，位於西湧海水浴場的影片，可以看到此時海水的顏色已經變深，和天空的顏色差異明顯變大，而當時在海上航行的郵輪就沒有出現懸浮在空中的效果了。