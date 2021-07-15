國外有不少自稱擁有超自然能力者，會在網路上預言未來大事，每次都引發關注。自稱是時空旅人的網友約曼尼，近日在抖音分享未來一年內將會發生的5件大事，表示美國太空總署會發現一個「鏡像地球」，甚至有人會找到通往平行宇宙的入口裝置。

根據《Ladbible》報導，國外一名網友約曼尼（Aery Yormany）自稱是時空旅人，經常在抖音帳號@aesthetictimewarper分享多則預言，更自我介紹他是來幫助人類的，因為還有很多事情，人類必須知道，近日他在釋出的影片中表示，「許多人仍不相信我是時空旅人，但請記住這5個日期」。

約曼尼提到，美國太空總署（NASA）將於2021年8月3日（以美國時間為準），發現一個「鏡像地球」（Mirrored Earth），其物理作用、重力及動力都與地球相反；再者是2021年9月14日，將有一個達到6級的颶風侵襲美國南卡州，甚至造成歷史上最嚴重的災害；2021年10月20日會有8名人類，懂得如何從太陽的極端能量中獲取超能力。

另外，將有3名青少年於2021年12月14日發現一顆暴龍蛋，而且還會找到通往平行宇宙的入口裝置；人類更將於2022年2月2日在大西洋發現亞特蘭提斯（Atlantis），裡面棲息超過50種未知物種，甚至還有「人魚」生活過的痕跡，他們擁有高度智慧，甚至還會說類似英文的語言。

此影片曝光後，累積620萬觀看次數，但許多人都抱持質疑態度，紛紛表示「還記得你之前說，今年6月14日會有幽浮降落嗎？結果根本沒發生啊」、「我已經儲存影片了，也記住這5個時間點。如果這些事情都未發生，我就要提告，因為我想要擁有超能力」、「每個人都可以自稱時空旅人，準不準又是另外一回事了」。