隨著夏季到來，也是不少動物交配、生育的季節，但有些人卻也因此被嚇個半死。泰國一處民宅的天花板近日不斷發出巨大聲響，屋主後來才發現竟有兩隻巨型蜥蜴鑽進天花板中激烈交歡，讓他嚇得趕緊找來動物志工幫忙將兩隻蜥蜴移除。

根據當地媒體的綜合報導，位於泰國喃邦府挽萊帕他納村的一戶民宅，近一個月屋主偶爾都會聽到天花板傳出聲響，剛開始他們以為可能是老鼠或是其他小動物便不予理會，但近日聲音越來越大聲，他還發現天花板板材有多處被抓破的痕跡，屋主只好爬上去查看，而一看才發現竟有兩隻巨型蜥蜴在天花板上激烈交歡，有時候因為太過激動，才會發出巨大的聲響，屋主趕緊打電話給當地的動保團體志工協助。

志工到場後，兩隻巨蜥蜴依然難分難捨的交疊在一起，他先用繩索套住雌蜥的頸部，之後再將雄蜥綑綁起來，但兩隻巨蜥的力氣都相當的大，奮力抵抗了30分鐘後才乖乖就範，被志工帶離屋主家中，並到野外放生。

事後，該名志工受訪時表示，這兩隻巨型蜥蜴為孟加拉巨蜥（Varanus bengalensis），牠們最大身長可至90公分，尾巴長度約為50公分，而現在正值交配季節才會爬進隱密的天花板中交歡，而剛開始屋主都沒有感覺到有問題，直到最近牠們開始在天花板中四處活動、激戰，才發出巨大聲響，擾亂屋主安寧。