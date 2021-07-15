台灣高人氣女YouTuber「Pan Piano」身材姣好，經常以性感Cosplay扮相，展現一手高超琴藝，讓粉絲享受音樂薰陶之餘，還能大飽眼福，不過神祕色彩濃厚的她從未在鏡頭前露過臉，如今頻道已突破251萬訂閱。日前她更大動作在頻道發布一支2秒影片，不到2天時間就吸引逾34萬點閱，不少網友看了後也不禁直呼「尺度完全炸裂！」

有網友昨（14日）在PTT「八卦板」以「Pan Piano最新力作–色誘之術」為題，分享Pan Piano最新推出的2秒短片，好奇問道「大家對這首演奏給幾分呢？」

畫面中可見，Pan Piano扮成動漫《火影忍者》主角「旋渦鳴人」的樣子，手上還比出忍術的招牌動作，沒想到下一秒畫面切換，Pan Piano竟然全裸入鏡，原來是模仿了旋渦鳴人的「色誘之術」，為了模仿逼真，她不僅戴上了一頭金色假髮，還使用白雲特效遮住重點部位，完美變身成雲霧繚繞感十足的全裸妹子。

即便重點部位被特效遮住，但好身材依舊藏不住，Pan Piano的雪白肌膚，以及胸前事業線和纖細美腿若隱若現，性感指數破表，讓不少網友暴動直呼「這個角色扮演太絕了」、「就這2秒我可以連續看10次」、「只用2秒拯救世上男性的忍者」、「google演算法帶來世界和平」。