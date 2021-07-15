大陸雲南工商學院飼養的3隻母孔雀雖然會下蛋，但從不願意主動孵蛋，放自己的孩子自生自滅，為了讓這些小生命能夠誕生，校方購買了2隻母雞幫忙孵蛋，如今已經孵出了8隻孔雀寶寶，牠們每天都跟在「養母」身後，一起吃飯一起睡覺，有趣的景象吸引許多學生前來圍觀。

綜合陸媒報導，雲南工商學院內的3隻母孔雀從今年3月開始下蛋，每隔3天就下1顆，一個月的時間就下了30顆蛋，然而這些母孔雀下完蛋後就對自己的孩子不聞不問，繼續過原本快樂自在的生活，時間一久孔雀蛋就壞掉只能丟棄，飼養員老張對此相當著急，不忍心這些小生命還沒出生就離世，於是他突發奇想，買來1隻母雞幫忙孵蛋，結果真的順利孵出3隻小孔雀。

之後母孔雀又下了8顆蛋，老張再度購入一隻母雞，成功孵化出5隻小孔雀，如今寶寶們都已經長大，逐漸有了孔雀的外型特徵，不過牠們還是非常喜愛照顧自己的「養母」，每天都跟在母雞的身後到處趴趴走，一起吃飯、一起睡覺，當母雞孵蛋時，小孔雀還會圍在旁邊守護，一家子的感情十分融洽。

然而就算自己的親生骨肉長大了，成年孔雀依舊無動於衷，有時候甚至還會驅趕小孔雀；對此校方表示，未來還是會繼續讓母雞幫忙孵蛋，另外也特地隔出一個新的區域，讓這個跨物種大家庭可以有更多的活動空間。