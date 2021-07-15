大陸雲南14頭亞洲象離開雲南西雙版納保護區一路北上後，使牠們意外成為網路明星，外界都很關注牠們的動向。大陸亞洲象監測員日前透過無人機進行觀察，發現象群經過雲南普洱市瀾滄縣時，牠們竟也懂得找樂子，調皮地直接從山坡上滑下來，宛如在玩溜滑梯，模樣看起來非常可愛。

根據《梨視頻》報導，雲南瀾滄縣亞洲象監測員楊所且表示，目前工作是進行無人機與地面監測，首先找到象群的活動痕跡後，再利用無人機尋找亞洲象的位置，觀察象群的活動狀況，並勸導入山進行農務的居民，避免靠近大象的活動範圍，以免惹怒象群而受傷。

監測員於7月10日在瀾滄縣黑山村通往孟連縣的路上，發現了14頭大象在森林裡玩耍，玩嗨的牠們竟走到附近的玉米田找樂子，由於玉米田位於山坡上，因此象群便沿著斜坡，集體以跪姿往下滑，好像把山坡當成溜滑梯，而被踩過的玉米田全毀損，象群甚至還用象鼻把農作物連根拔起，造成現場一片狼藉。

監測員提到，其中最小的亞洲象僅1個月大左右，於今年6月1日出生，而遭毀損的玉米田，保險公司會按照毀損面積及保險比例進行賠償。象群玩溜滑梯的影片曝光後，不少人表示「保險公司都快哭了，這走幾個月了」、「這麼囂張的大象」、「動物界的破壞王」、「大象雖然把玉米田毀了，但牠們玩嗨的模樣太萌了，讓人氣不起來啊」。