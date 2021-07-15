在婚禮當天新娘絕對是全場最矚目的焦點，但如果聽到「前任」的名字出現在婚禮現場，一定會讓人非常傻眼。日前一對國外新人在婚禮現場準備拍照時，婚禮攝影師竟不斷對著新娘喊著新郎前女友的名字，讓新郎的臉部表情瞬間陷入尷尬。

根據外國媒體的綜合報導，近日網路上流傳了一段影片，引起網友瘋狂轉發。影片中一對新人正準備與伴郎及伴娘合照，當攝影師大喊「1.2.3科瑞和泰勒對看一下」，現場所有人卻突然陷入尷尬，新娘與新郎雖依然面帶笑容，但臉部卻十分僵硬，新娘的眼神更怒瞪向新郎，一旁的伴郎則是竊竊私語不停安撫新娘，攝影師以為他們沒聽到她的指示，因此又喊了一次「哈囉！泰勒？」讓眾人忍不住大笑，新娘則大氣的表示「那是他前女友的名字」，攝影師才發現自己叫錯。

但沒想到當他們換成伴郎、伴娘一對對合照時，攝影師又再度將新娘的名字叫成泰勒，讓新娘一秒變臉，開玩笑的委屈大喊「我是凱特琳啦」，眾人也忍不住噴笑，建議攝影師乾脆稱他們為「先生或太太」避免尷尬。事後，婚禮攝影師JR表示，因為前客戶的名字叫泰勒，一時之間轉換不過來才會頻頻叫錯。

影片上傳後不到一周，就吸引超過200萬人觀看，網友紛紛留言表示「新郎的表情超好笑」、「新郎瞬間裝聾石化」、「新郎這時候不動傻笑就對了」、「新娘脾氣真好竟然被叫錯兩次還沒生氣」、「這位攝影師很不專業，竟將客戶的名字叫錯」、「感覺新郎回家要倒楣了」、「攝影師是前女友派來的吧」。