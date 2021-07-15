誰說萬獸之王就不會落居下風！網路上日前瘋傳一段沼澤獴以「一打四」之姿，完勝四隻雄獅的對峙影片，由於沼澤獴和獅子的體型相距甚大，原以為落單的沼澤獴是四隻雄獅的囊中之物，沒想到牠竟不是省油的燈，憑藉過人膽識，不將雄獅群看在眼裡，不但成功躲避攻擊，還反咬獅子一口。

事實上，這段沼澤獴對峙獅群的影片，是由攝影師吉約莫（Jerome Guillaumot）在2011年所拍攝，3年後才被放到網路上，近日影片又再度引起網友關注。

畫面中可見，非洲肯亞一處國家公園內，有一隻體型嬌小但性格剽悍的沼澤獴，當時落單的牠被四隻年輕雄獅鎖定，並且團團包圍，只是面對獅群挑釁，體型小了將近40倍的沼澤獴也不是省油的燈，無所畏懼的不斷朝著獅群狂吼叫囂，甚至利用速度優勢，兩度進出巢穴，最後更趁著雄獅不注意之際，狠咬對方的鼻子一口，驍勇善戰的氣勢反倒將獅群嚇壞了，最後成功在這段激烈攻防中倖存下來。

畫面曝光後，網友全看傻了，紛紛留言直呼「真的是誰不怕死，誰就是老大」、「愣的怕橫的，橫的怕不要命的」、「印象中那隻動物是瘋子，獅子老虎都沒在怕的」、「萬獸之王的江湖地位都沒了」；也有人解釋，那是沼澤獴拿命換的「護崽」舉動，「這類地面穴居小動物，很多為了把猛獸誘離藏有自己幼崽的洞穴，會先出聲示意幼崽躲避，然後自己會故意引誘猛獸離開洞穴，轉移猛獸注意力」。