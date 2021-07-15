現代科技越來越發達，人們只要在家裡打開電腦、手機，就能輕鬆買到許多東西，不過網購沒辦法看到商品的實體，因此也常發生購物糾紛。香港一名網友1年前在淘寶上購買一張電競椅，豈料最近割開椅墊卻發現裡面塞滿了垃圾，讓他震驚不已，直呼太恐怖！

這名網友在論壇《連登討論區》發文，表示自己1年前在淘寶上買了一張要價259人民幣（約新台幣1118元）的電競椅，當時剛好有優惠活動，折價了50元，因此他只花費209人民幣（約新台幣902元）。不過最近這張電競椅卻經常脫皮，PO主已經不想再縫補，打算直接換掉坐墊，原本想說先把坐壞的地方剪開，沒想到卻發現坐墊內居然塞滿了疑似回收物的東西。

從PO主上傳的照片可以看到，坐墊下方雖然用了木板當底，但內部的填充物卻是五顏六色的不明碎片，看起來像是由回收物重製而成的，眼前令人震撼的景象讓PO主忍不住驚呼：「好恐怖啊！我還坐了一整年」。

網友們看到照片後也都感到震驚不已，紛紛留言吐槽：「200塊你還想怎樣？」、「一分錢一分貨」、「有夠環保耶」、「才200元，想不騙人都難」、「沒有跳蚤已經很幸運了啦」、「太密集了，看起來好不舒服」、「200塊可能連正常餐椅都買不到」。

不過也有網友指出，有外國公司會用環保回收膠粒作為填充物，但在製作過程中都會徹底清潔、消毒，大陸的公司則不知道是否有類似的作法，而且也不清楚其衛生狀況，因此對於使用者的健康有很大的威脅。