熱戀中的情侶總是難分難捨，無時無刻都想要黏在一起，但有些場合並不適合太過親密的互動，否則意外很可能就會找上門。大陸一對情侶日前搭乘電扶梯的時候突然「感覺來了」，兩人忘我地相擁熱吻，然而下秒卻重心不穩，一起向後摔倒，還在電扶梯上360度翻滾，危險的瞬間全被監視器拍下。

根據《頭條新聞》報導，這起事件發生在山西省太原市，一對情侶剛踏上電扶梯沒多久，兩人對視一下就突然感覺來了，女子勾著男友的脖子開始忘我地熱情擁吻，不過他們卻因此重心不穩，男子先跌倒被壓在扶手上，接著兩人一起向後摔下，身體甚至還在電扶梯上360度翻轉，危險的場面全被一旁的監視器給拍下。

所幸最後這對情侶皆無大礙，但男子似乎摔得不輕，被女友攙扶起立時還一度站不穩，兩人隨後繼續搭乘電扶梯並離開現場。有人推測因為扶手的轉動速度和電扶梯上升的速度並不一致，很可能是男子靠在扶手上，身體和腳無法同步，才導致這起意外發生。

而這段監視器畫面曝光後，很快就在網路上瘋傳，不少網友都看傻了眼，紛紛笑說：「愛情在上升階段就是那麼脆弱」、「單身就沒有這個煩惱了」、「這就是所謂的『秀恩愛，死得快』嗎？」、「我單身狗，就愛看這種」、「秀恩愛也要注意安全哦」、「連電扶梯都看不下去了」。