國外一群遊客日前至印度拉賈斯坦邦的國家公園參觀，期間一隻孟加拉虎衝到路中間，似乎想吸引眾人注意，有趣的是，當時遊客先注意到車後的另一隻孟加拉虎，因此眾人便連忙回頭看，導致車前的大貓直接被忽略，牠則是呆在原地，困惑地回頭望向遊客，好像在說「沒人看我嗎？」。

根據《每日郵報》報導，野生動物攝影師庫巴（Arpit Kubba）日前至拉賈斯坦邦的倫塔波爾國家公園（Rathambore National Park）進行拍攝，期間在搭乘吉普車參觀時，發現草叢裡有一隻孟加拉虎，遊客便趕緊往後方查看，有趣的是，樹上又跳下一隻雄性孟加拉虎，站在後方的車前。

現身在車前的孟加拉虎霸氣地站在路中間，似乎想獲得遊客注意，但這時眾人已被草叢裡的另一隻老虎吸引，根本沒人注意到車前的大貓，因此牠便直接被忽視，車前的孟加拉虎甚至還困惑地回頭看眾人，這一幕恰好被坐在前一輛車的庫巴拍下，他笑著說「大家都向後看，似乎沒有人對這一隻老虎感興趣，這隻孟加拉虎只是默默地走到馬路上，根本沒人聽到牠的聲音」。

庫巴接著說，「我們通常都是拍到，遊客看老虎的畫面，很少有老虎看人類的景象」。在欣賞野生動物時，有時也會發生類似意外，美國一名攝影師先前至墨西哥下加利福尼亞半島拍攝鯨魚，當時遊客都在看船前的另一隻鯨魚寶寶，豈料鯨魚媽媽已繞到船後觀看遊客，當下船上都沒有人發現，形成非常有趣畫面，而此幕也被攝影師拍下。