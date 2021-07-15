大部分狗狗的體力都很旺盛，有些飼主就會選擇玩「你丟我撿」來消耗牠們的精力，然而並不是每隻狗狗都喜歡玩這個遊戲！外國一名飼主近日上傳一段逗趣的影片，一隻黃金獵犬剛把玩具從泳池中撿上岸，沒想到下一秒飼主又把它重新丟回水上，只見這隻黃金獵犬的表情瞬間垮了下來，讓所有網友都笑翻了。

女網友「@meshally07」近日在TikTok上分享了這段可愛的影片，拍攝當天她正和自己飼養的黃金獵犬在泳池玩耍，當時她拿著狗狗剛撿上岸的橘色玩具，準備再玩一場「你丟我撿」的遊戲，豈料她一把玩具丟到水上，狗狗的表情瞬間就垮了下來，牠先是傻眼地看向飼主，接著扭過頭確認玩具真的被丟回水裡，最後又轉回來眼神死地盯著飼主，似乎在表達自己的不滿。

女飼主一開始還沒意識到狗狗的情緒，興奮地要牠趕快把玩具撿回來，不過狗狗愣在原地不動好長一段時間，她才終於反應過來，試探地問：「你生氣了嗎？」、「你不敢相信我又把它丟回去了是嗎？對不起啦」，而狗狗也像是聽懂了她的話一樣，發出委屈的低吼聲。

這段影片發布後，立刻吸引大批網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過400萬，大家紛紛笑說：「金毛：妳把我當狗？自己去撿吧」、「我沒有見過比這個更鄙視人的眼神」、「妳自己丟的，當然要妳自己去撿回來」、「頭上的毛都炸起來了，好可愛哈哈」、「如果眼神可以殺人的話，妳已經死好幾百遍了」。

事後這名女飼主上傳了後續影片，只見這隻黃金獵犬還是乖乖地跳進水裡撿回玩具，不過這次牠特地走到離泳池和飼主很遙遠的地方，將玩具放下、甩乾身上的水，接著便走到飼主面前監視她，但之後飼主壞心地將玩具三度丟下水，這次黃金獵犬學乖了，叼起玩具就往旁邊的樹叢跑走，尾巴還興奮地搖了起來，可愛的行為讓網友們全都笑翻了。