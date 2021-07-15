日本便利商店「LAWSON」不僅商品多元，也有販售炸雞、可樂餅等熟食，是不少台灣遊客前往日本旅遊時，指定朝聖的商店之一。日前就有一名網友前往購物時，意外發現店家的「L」招牌沒有亮燈，看起來十分突兀，沒想到問過店員之後竟得到暖心回覆，消息一出讓不少人感到直呼「店長真的很善良！」

日本網友日前在推特帳號「@oil_king_kay」PO出一張照片，畫面中可見，商店的「L」招牌沒有亮燈，其餘字母則相當閃耀，這讓原PO相當不解，不過仔細一看卻發現，L招牌突出的一角居然有燕子築巢，鳥巢中還有4隻嗷嗷待哺的雛鳥。

對此，原PO表示，詢問過店員後得知，燕子每年這個時候都會回來這裡築巢，只要燕子一來，店家就會特地將招牌裡的日光燈管拆除，為燕子一家關燈，盡量不影響到牠們的生活。

畫面曝光後，網友全被眼前這幕暖心畫面給融化了，紛紛留言直呼「為了燕子熄招牌的燈，真的很溫馨」、「對待動物的態度決定一個國家的文明程度」；也有人打趣笑說「為什麼不去L的另一邊啦」、「晚上就變成AWSON了」。